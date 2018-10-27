Жители Петербурга поздравляют друг друга с первым снегом

Санкт-Петербург, 27 октября. Жители Санкт-Петербурга поздравляют друг друга с первым снегом. Многочисленные сообщения такого содержания они оставляют в социальных сетях.

Следует отметить, что в этом году первый снег выпал в городе на Неве сравнительно поздно. Как правило, это природное явление в Петербурге можно наблюдать уже во второй декаде октября. На этот раз снег выпал лишь 27 числа месяца, о чем горожан предупредили соответствующие службы. В Ленинградской области ситуация аналогичная.

В субботу в Петербурге выпадет первый снег. Но не залежится: на градуснике будет выше нуля: https://t.co/EyK5dPuLHv pic.twitter.com/G6kvNmDS1T — KP.RU - Петербург (@kppiter) October 26, 2018

Накануне стало известно, что первый снег в Северной столице ожидается в субботу 27 октября. Синоптики оказались правы.