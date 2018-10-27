Число жертв автокатастрофы с микроавтобусом возросло до восьми

Санкт-Петербург, 27 октября. Число жертв крупного ДТП с участием микроавтобуса в Петербурге возросло до 7-8 человек. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в МЧС.

В то же время он отметил, что точно оценить число погибших на данный момент сложно. Тела пассажиров микроавтобуса были сильно повреждены при столкновении, поэтому не исключено, что фрагменты останков седьмой и восьмой жертвы на деле могут принадлежать одному и тому же человеку.

Отметим, что ранее сообщалось о трех погибших.Трагедия произошла в субботу на десятом километре Западного скоростного диаметра. Около 17.00 грузовик выехал на встречную полосу и протаранил пассажирский микроавтобус. От удара микроавтобус загорелся. По предварительным данным, грузовик вылетел на полосу встречного движения после того, как столкнулся с другим большегрузным автомобилем.