Число погибших в сгоревшем на ЗСД микроавтобусе возросло до шести

Санкт-Петербург, 27 октября. Число погибших при ДТП на ЗСД в Петербурге увеличилось до шести, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, в микроавтобусе погибли четверо мужчин, пол пятого человека установить пока не удалось. Водитель КамАЗ скончался до приезда машины скорой помощи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о серьезном ДТП на 10-м км ЗСД, при котором столкнулись микроавтобус и грузовик. Движение на одной из полос КАД значительно затруднено. Правоохранительные органы устанавливали личности погибших.