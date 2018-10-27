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Три человека погибли в горящем автобусе на ЗСД в Петербурге: опубликовано видео

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Три человека погибли в горящем автобусе на ЗСД в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 27 октября. В районе 10-го км ЗСД столнулись микроавтобус и грузовик КамАЗ, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 17.00 недалеко от съезда на Кольцевую автодорогу. По данным ФАН, в микроавтобусе сгорели три человека. Известно, что люди не смогли выбраться из салона после ДТП.

Прибывшие на место происшествия оперативные службы борются с огнем. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. Движение на одной из полос КАД затруднено.

Автор: Ирина Селезнева
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