Три трупа лежат на обочине после ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 октября. В поселке Ольгино в Ленинградской области произошло ДТП, при котором столкнулись микроавтобус и грузовик, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 27 октября на улице 3-ей Конная Лахта. По данным ФАН, на обочине дороги лежат тела трех человек. Это погибшие из микроавтобуса, правоохранительные органы устанавливают их личности.

Ранее сообщалось о сгоревшей иномарке в Невском районе Петербурга.