Спасатели предупредили жителей Ленобласти о резком похолодании и сильном ветре

Санкт-Петербург, 27 октября. В МЧС Ленинградской области предупредили жителей региона о резком похолодании и гололедице. Непогода ожидается 28 октября.

В большинстве районов Ленобласти ожидается мокрый снег, местами осадки будут очень сильными. На провода может налипать снег. Синоптики прогнозируют порывы ветра со скооростью до 15 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов мороза. 30 октября из-за резкого похолодания сохранится сильный ветер. Спасатели порекомендовали воздержаться от поездок на собственном транспорте. Автомобилистам следует пересесть с личных авто на метро или автобусы.