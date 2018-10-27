Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Спасатели предупредили жителей Ленобласти о резком похолодании и сильном ветре

57
0 Оставить комментарий

Спасатели предупредили жителей Ленобласти о резком похолодании и сильном ветре

Санкт-Петербург, 27 октября. В МЧС Ленинградской области предупредили жителей региона о резком похолодании и гололедице. Непогода ожидается 28 октября.

В большинстве районов Ленобласти ожидается мокрый снег, местами осадки будут очень сильными. На провода может налипать снег. Синоптики прогнозируют порывы ветра со скооростью до 15 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов мороза. 30 октября из-за резкого похолодания сохранится сильный ветер. Спасатели порекомендовали воздержаться от поездок на собственном транспорте. Автомобилистам следует пересесть с личных авто на метро или автобусы.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое