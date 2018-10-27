Беглов распорядился создать зоны для пешеходов вдоль Большой Невки

Санкт-Петербург, 27 октября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратил внимание на пешеходные зоны на набережных города.

Он поручил чиновникам создать пешеходные зоны рядом с Большой Невкой. К такому решению градоначальник пришел после объезда Невы. Он проехал возле моста Бетанкур, отметив, что маршрут стал туристическим.

Поэтому жители Северной столицы и гости города хотят увидеть, как Петербург XVIII переходит в XXI век. Эту часть необходимо привести в порядок, распорядился Беглов.

Губернатор сказал, что стоит построить велодорожки вдоль рек и расселить дом на Ремесленной улице. Президент России Владимир Путин 3 октября назначил Беглова на должность врио и попросил подумать о выдвижении кандидатуры на предстоящих выборах губернатора.

На одном из первых заседаний правительства Беглов занялся решение вопросом сферы ЖКХ, в том числе проблем с отоплением.