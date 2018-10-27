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Спикер ЗакСА принял эстафету огня зимней Универсиады в Петербурге

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Спикер ЗакСА принял эстафету огня зимней Универсиады в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров принял огонь зимней Универсиады-2019 из рук чемпионки мира по фугурному катанию Марии Петровой.

Передача огня состоялась у скальптура Медного всадника. Макаров поднял факел высоко над головой и пробежал стометровку. Затем он передал эстафету главе спортивного комитета Юрию Авдееву.

Спикер ЗакСА принял эстафету огня зимней Универсиады в Петербурге

Спикер ЗакСа добавил, что в стенах петербургских школ олимпийского резерва воспитывались 150 чемпионов Олимпиады. Церемония передачи огня является призывом в каждому петербуржцу заниматься спортом.

Макаров отметил, что Петербург оценили по достоинству, включив Северную столицу в список 30 городов, где проходит эстафета. Напомним, что Универсиада пройдет в следующем году в Красноярске с 2 по 12 марта.

Автор: Ирина Селезнева
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