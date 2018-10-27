Два брата расстреляли бизнесмена и угнали его автомобиль в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Двое неизвестных напали в Петербурге на местного бизнесмена, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Нападение произошло в Невском районе на улице Народной. Братья 27 и 29 лет применили силу против 49-летнего мужчины. Они отобрали у него травматический пистолет и выстрелили в бизнесмена не менее четырех раз.

Затем злоумышленники угнали автомобиль пострадавшего и скрылись в неизвестном направлении. Мужчина поступил в больницу с ранением. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что вандалы устроили забег по крышам автомобилей, пострадали 5 машин.