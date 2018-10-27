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Топ-менеджера крупной компании нашли задушенной в Петербурге

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Топ-менеджера крупной компании нашли задушенной в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Тело топ-менеджера радиокоммуникационной компании со следами удушения обнаружили во Всевожском районе Петербурга, сообщил источник.

Правоохранительные органы проводят проверку, ведется расследование. По данным «Пятого канала», погибшую зовут Наталья, она возглавляла отдел техразвития компании «Астраком».

Ранее сообщалось, что тело неизвестного мужчины нашли возле дороги в Ленобласти. Следственные органы устанавливают личность погибшего.

Автор: Ирина Селезнева
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