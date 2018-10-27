Номерной знак «Москвича», на котором разбился Цой, выставят на торги в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. В Петербурге уйдет с молотока номерной знак «Я 68-32 ММ» «Москвича», на котором в 1990 году разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров сообщил, что знак долгое время находился в гараже под Юрмалой. Через несколько дней после обнаружения номеров к Бурмистрову попала доверенность на этот «Москвич 21-41». Сам ауцкионер считает, что происходящее мистика.

«Литфонд» выставит на торги доверенность и сам знак 15 ноября. Он отметил, что после продажи первых лотов, связанных с Цоем, стало появляться больше вещей от людей из его окружения, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что 27 октября поклонники творчества рок-музыканта смогут приобрести анкету Цоя на вступления в Ленинградский рок-клуб. Стартовая цена документа — 1 млн рублей.