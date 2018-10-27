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Вандалы устроили забег по автомобилям в Петербурге

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Вандалы устроили забег по автомобилям в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. В ночь на 27 октября в районе Купчино в Петербурге произошел инцидент. Неизвестные устроили забег по крышам припаркованных автомобилей.

Инцидент произошел на Загребской бульваре, повреждения получили 5 машин. На четырех автомобилях имеются вмятины, у одной машины треснуло лобовое стекло.

Пострадавшие от рук вандалов сообщили в полицию. Правоохранительные органы начали поиски хулиганов. Ранее сообщалось о задержании в Петербурге местного жителя, который хранил дома арсенал времен войны.

Автор: Ирина Селезнева
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