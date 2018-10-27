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Третьеклассник «подложил бомбу» в петербургской школе

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Третьеклассник «подложил бомбу» в петербургской школе

Санкт-Петербург, 27 октября. Школьник из Петербурга сообщил о заложенной бомбе в одной из городскиз школ, образовательное учреждение пришлось эвакуировать.

Инидент произошел 26 октября около 15.45. Специалисты мониторингового центра получили звонок от несовершеннолетнего, который сообщил о бомбе и бросил трубку.

Оперативные службы эвакуировали здание, школу проверили на наличие взрывчатых веществ, однако звонок был ложным. Телефонного террориста вычислили, им оказался третьеклассник.

С мальчиком провели серьезную беседу. Ранее сообщалось, что полиция задержала местного жителя за хранение взрывчатых веществ.

Автор: Ирина Селезнева
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