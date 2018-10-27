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Иномарка сгорела в Невском районе Петербурга

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Иномарка сгорела в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 октября. На улице Чудновского в Невском районе Петербурга минувшей ночью загорелся легковой автомобиль, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На место ЧП выехали оперативные службы. Известно, что сообщение о возгорании Opel поступило в дежурную часть около 03.00. Спасатели в количестве 8 человек за 24 минуты потушили огонь.

По данным спасательного ведомства, огонь полностьб уничтожил мотор и салон машины, пострадавших нет. Ранее сообщалось о пожаре в Ленинградской области. В больницу госпитализировали семью из трех человек с ребенком.

Автор: Ирина Селезнева
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