Петербуржца задержали за хранение арсенала времен Великой Отечественной войны

Санкт-Петербург, 27 октября. Правоохранительные органы задержали 39-летнего петербуржца, который хранил у себя дома оружие ремен Великой Отечественной войны.

Сотрудники полиции во время досмотра автомобиля местного жителя обнаружили боекомплект. После чего они провели обыск в доме подозреваемого.

Там были найдены винтовка, пистолет, гранаты, порох, четыре затвора, говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

С мужчины взяли подписку о невыезде. Ранее сообщалось о пожаре в Ленобласти, в результате чего пострадали три человека.