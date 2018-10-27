УАЗ перевернулся на КАД после столкновения с двумя автомобилями

Санкт-Петербург, 27 октября. В ночь на 27 октября на КАД перевернулся УАЗ-452, в салоне которого находились дети, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около полуночи на Предпортовой улице. УАЗ перевернулся после столкновения с двумя автомобиля. В машине находились четыре взрослых человека и двое детей.

Медики скорой помощи госпитализировали пострадавших с травмамм средней степени тяжести. Ранее сообщалось, что на трассе А 120 произошло ДТП с летальным исходом, погибла беременная женщина.