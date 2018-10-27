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В Петербурге изъяли 96 килограмм опасной шавермы

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В Петербурге изъяли 96 килограмм опасной шавермы

Санкт-Петербург, 27 октября. В Петербурге изъяли 96 килограмм опасной шавермы, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты надзорного ведомства зафиксировали множество нарушений в точках производства шавермы. Речь идет о несоблюдении условий хранения продуктов, отсутствии необходимых документов на мясо и иные ингредиенты.

На торговых точках сотрудники не соблюдали личную гигиену, многие из них не прошли медицинский осмотр и работали без санкнижек. В отношении 27 компаний были поданы иски об административной ответственности, работа 14 заведений приостановлена, сумма штрафов составляет полмиллиона рублей.

Автор: Ирина Селезнева
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