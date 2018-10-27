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Беременная женщина погибла при ДТП на трассе А 120 в Петербурге

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Беременная женщина погибла при ДТП на трассе А 120 в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. На 132-м километре Петербургского южного полукольца (А-120) в ночь на 27 октября произошло ДТП. Водитель не справился с управлением, легковушка опрокинулась в кювет, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в 03.20, по некоторымм данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Медикий скорой помощи спасли 35-летнего водителя, а беременную пассажирку того же возраста спасти не удалось. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, проводится экспертиза на наличие алкоголя в крови водителя.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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