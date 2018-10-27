ФАН публикует список попавших в реанимацию после пожара в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 октября. В поселке Вырица в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар, с отравлением угарным газом госпитализирована семья из трех человек, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, пострадали Любовь К., 32 года, Денис К., 33 года и Лев К., 1 год. Они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Их поместили в Гатчинскую ЦРБ. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, выясняются причины возгорания.