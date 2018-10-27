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Масштабное ДТП произошло на КАД в Петербурге

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Масштабное ДТП произошло на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Масштабное ДТП произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Очевидцы сообщают, что на месте инцидента уже находятся пожарные расчеты и несколько автомобилей скорой помощи. Снимки опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что погодные условия вряд ли могли послужить причиной аварии. Водители пишут, что дорожное полотно находится в хорошем состоянии. 

Информация о числе пострадавших и степени тяжести полученных ими повреждений к настоящему моменту не поступила. 

Ранее стало известно о гибели четырех украинцев в ДТП в Ленинградской области. Ее один гражданин Украины был госпитализирован. Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.

 

 

Автор: Сергей Свазовский
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