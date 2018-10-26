Санкт-Петербург, 26 октября. Первый регулярный рейс Петербург — Иматра не состоялся из-за того, что перевозчику не удалось продать билеты.

Накануне ГУП «Пассажиравтотранс» анонсировал первый регулярный рейс в Иматру, однако автобус так и не выехал по маршруту. Планировалось, что рейсы в Финляндию будут осуществляться на регулярной основе по пятницам и воскресеньям в 07.00.

Как передают «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря «Пассажиравтотранса» Татьяны Клепиковой, перевозчик не смог продать билеты, поэтому рейс отменили. Также она подчеркнула, что в настоящее время неизвестно, поедет ли автобус в Иматру в воскресенье.