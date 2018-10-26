Новый корабль-музей появится в Кронштадте к 75-летию Победы

Санкт-Петербург, 26 октября. Плавучий корабль-музей появится в Кронштадте к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Броненосная башенная лодка «Стрелец», которую спустили на воду в 1864 году, станет музеем. Он разместится в Кронштадте. Об этом рассказал заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.