Новый корабль-музей появится в Кронштадте к 75-летию Победы
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Санкт-Петербург, 26 октября. Плавучий корабль-музей появится в Кронштадте к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Броненосная башенная лодка «Стрелец», которую спустили на воду в 1864 году, станет музеем. Он разместится в Кронштадте. Об этом рассказал заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Мы сегодня с главнокомандующим Военно-морского флота обсуждали эту тему. Есть в Кронштадте уникальный корабль, называется «Стрелец», который старше «Авроры», и мы хотим сделать из него музей-корабль», — отметил Картаполов.