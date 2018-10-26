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Стало известно, когда выпадет первый снег в Петербурге

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Стало известно, когда выпадет первый снег в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 октября. Первый снег выпадет в городе на Неве в субботу, в МЧС просят горожан быть предельно внимательными, так как возможен туман и образование гололедицы на дорогах

В субботу, 27 октября, выпадет первый снег во второй половине дня. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Утром ветер будет слабый, однако днем его порывы достигнут от шести до 11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до четырех градусов плюсом, а ночью ожидаются заморозки до минус одного градуса.

Автор: Алексей Громов
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