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Ослика Осю спасли из ресторана в Петербурге

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Ослика Осю спасли из ресторана в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 октября. Петербургские зоозащитники спасли Ослика Осю, который «развлекал» посетителей одного из ресторанов города. Об этом сообщает «78.ru».

Активисты из Центра помощи диким животным «Велес» перевезли в карантинный центр нового постояльца — Ослика Осю, которого выставляли на потеху посетителей одного из ресторанов.

«Поресторанил и сейчас будет понемногу приходить в нормальное состояние», — рассказали специалисты.

У животного наблюдается заметная деформация передних ног, в настоящее время ослик проходит курс лечения.

Автор: Алексей Громов
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