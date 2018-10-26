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Апраксин двор в Петербурге очищают от незаконной торговли: опубликовано видео

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Апраксин двор в Петербурге очищают от незаконной торговли: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 26 октября. Торговые павильоны, расположенные на территории Апраксиного двора в Санкт-Петербурге, сносят. Фото и видео появились в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Сегодня в рамках рейда против незаконной торговли были снесены почти 40 металлических торговых точек, которые были пристроены к домам, расположенным по Садовой улице. Также демонтировали 14 деревянных прилавков. В торговых павильонах незаконно торговали одеждой и обувью. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом города.

Автор: Алексей Громов
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