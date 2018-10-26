Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

ФАС не стала возбуждать дело из-за оскорбившего петербуржцев слогана Burger King

42
0 Оставить комментарий

ФАС не стала возбуждать дело из-за оскорбившего петербуржцев слогана Burger King

Санкт-Петербург, 26 октября. Управление ФАС по Санкт-Петербургу не будет возбуждать дело из-за нашумевшего слогана Burger King. Соответствующую информацию передает пресс-служба ведомства.

Ранее УФАС обратилась в Общественный совет по рекламе с целью оценить кампанию Burger King и ее слоган «Вы не умрете от голода в этом городе». По мнению совета, использование данного слогана «неприемлемо с учетом исторических и культурных традиций нашего города», однако, как стало известно позже, акция ресторанной сети не проходила в Санкт-Петербурге.

По сообщению пресс-службы Burger King, данная рекламная кампания проводилась только в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу. В Общественном совете отметили, что «данные действия могут являться актом недобросовестной конкуренции».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое