ФАС не стала возбуждать дело из-за оскорбившего петербуржцев слогана Burger King

Санкт-Петербург, 26 октября. Управление ФАС по Санкт-Петербургу не будет возбуждать дело из-за нашумевшего слогана Burger King. Соответствующую информацию передает пресс-служба ведомства.

Ранее УФАС обратилась в Общественный совет по рекламе с целью оценить кампанию Burger King и ее слоган «Вы не умрете от голода в этом городе». По мнению совета, использование данного слогана «неприемлемо с учетом исторических и культурных традиций нашего города», однако, как стало известно позже, акция ресторанной сети не проходила в Санкт-Петербурге.

По сообщению пресс-службы Burger King, данная рекламная кампания проводилась только в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу. В Общественном совете отметили, что «данные действия могут являться актом недобросовестной конкуренции».