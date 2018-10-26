Таблички с исторической справкой могут появиться на старинных зданиях Петербурга

Санкт-Петербург, 26 октября. Старинные дома в Санкт-Петербурге должны сопровождаться информационными табличками о дате постройки. С соответствующим предложением выступили депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Максим Резник. Об этом пишут «Невские новости».

Инициатива получила одобрение комитета по законодательству. По мнению авторов законопроекта, такие таблички расскажут гостям и жителям города о годе постройке здания и дадут краткую историческую справку.

Четырбок считает, что наличие информационных табличек — это необходимая мера, так как «Петербург является городом с особенной атмосферой, городом-музеем и городом-памятником».

По мнению Резника, необходимо проводить историко-культурную экспертизу зданий перед установкой таких табличек.