Петербуржцев предупредили о снеге и сильном ветре

Санкт-Петербург, 26 октября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в субботу, 27 октября, ожидаются снег и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.

В субботу, 27 октября, прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о мокром снеге, на дороге может образоваться гололедица.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Машины не стоит парковать у шатких конструкций, деревьев и линий электропередач. При мокром снеге следует отказаться от поездок по городу на личном авто.