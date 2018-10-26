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Петербуржцев предупредили о снеге и сильном ветре

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Петербуржцев предупредили о снеге и сильном ветре

Санкт-Петербург, 26 октября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в субботу, 27 октября, ожидаются снег и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.

В субботу, 27 октября, прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о мокром снеге, на дороге может образоваться гололедица.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Машины не стоит парковать у шатких конструкций, деревьев и линий электропередач. При мокром снеге следует отказаться от поездок по городу на личном авто.

Автор: Алексей Громов
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