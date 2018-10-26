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Автобус столкнулся с иномаркой в центре Петербурга, есть пострадавшие

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Автобус столкнулся с иномаркой в центре Петербурга, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 26 октября. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу в центре Санкт-Петербурга: столкнулись автобус и иномарка, пострадали два человека.

Как передают в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, авария случилась в пятницу, 26 октября, на Сенной площади утром: автобус МАЗ под управлением 31-летнего водителя столкнулся с иномаркой, за рулем которой находился 42-летний мужчина.

Травмы получили водитель легковушки и пенсионерка, находившаяся в салоне автобуса, пострадавших госпитализировали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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