Автобус столкнулся с иномаркой в центре Петербурга, есть пострадавшие
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Санкт-Петербург, 26 октября. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу в центре Санкт-Петербурга: столкнулись автобус и иномарка, пострадали два человека.
Как передают в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, авария случилась в пятницу, 26 октября, на Сенной площади утром: автобус МАЗ под управлением 31-летнего водителя столкнулся с иномаркой, за рулем которой находился 42-летний мужчина.
Травмы получили водитель легковушки и пенсионерка, находившаяся в салоне автобуса, пострадавших госпитализировали.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.