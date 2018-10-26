Память навечно сохранится в сердцах: Макаров выразил соболезнования родным Караченцова

Санкт-Петербург, 26 октября. Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи со смертью Николая Караченцова.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов ушел из жизни на 74-м году жизни. Актер последние дни находился в больнице, у него была раковая опухоль.

Председатель Заксобрания Петербурга Макаров выразил соболезнования родным Караченцова. Об этом пишет «78» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского парламента.