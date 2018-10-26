Память навечно сохранится в сердцах: Макаров выразил соболезнования родным Караченцова
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Санкт-Петербург, 26 октября. Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи со смертью Николая Караченцова.
Народный артист РСФСР Николай Караченцов ушел из жизни на 74-м году жизни. Актер последние дни находился в больнице, у него была раковая опухоль.
Председатель Заксобрания Петербурга Макаров выразил соболезнования родным Караченцова. Об этом пишет «78» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского парламента.
«Всю жизнь Николай Петрович был верен своему призванию, отдавая все душевные силы служению искусству. Память о нем навечно сохранится в наших сердцах», — отметил Макаров.