Санкт-Петербург, 26 октября. Неизвестный мужчина выпал из окна 15-го этажа в Выборгском районе Петербурга и погиб. Об этом пишут «Невские новости».

Трагедия произошла в четверг, 25 октября, около 23.45. Тело человека, личность которого к настоящему моменту не установлена, нашли во дворе дома 113 корпус 2 по проспекту Энгельса.

На нем была черная кожаная куртка, серые спортивные штаны, кроссовки черного цвета. Рост мужчины составляет 170–175 сантиметров, возраст — 25–30 лет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.