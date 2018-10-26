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Спорт

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Бордо»

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Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Бордо»

Санкт-Петербург, 26 октября. Объявлен стартовый состав петербургского футбольного клуба «Зенит» на матч с французским «Бордо».

Так, в стартовом составе выйдут Дриусси, Дзюба, Кузяев, Ерохин, Паредес, Мак, Набиуллин, Маммана, Нету и Иванович. Голкипером будет Лунев.

Стартовый состав «Бордо» выглядит следющим образом: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан, Карамо.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Бордо» начнется в 19.55 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о том, что голкипер французского «Бордо» Бенуа Костиль считает удачей для команды отсутствие в «Зените» форварда Александра Кокорина.

Автор: Ксения Пудовкина
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