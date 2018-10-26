Полиция задержала 25-летнего парня, соблазнившего 14-летнюю школьницу в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 октября. Полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении сексуального контакта с 14-летней школьницей.

Как стало известно ФАН, в отделение правоохранительных органов с соответствующим заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в июле текущего года в СНТ «Сокол – 1» в неустановленном месте 25-летний парень совершил половое сношение с его 14-летней дочерью.

Подозреваемого задержали, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.