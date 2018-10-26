Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Николай Караченцов умер на 74-м году жизни
Читать Новость
Общество

Крупнейший в мире лайнер впервые приземлился в «Пулково»

76
0 Оставить комментарий

Крупнейший в мире лайнер впервые приземлился в «Пулково»

Санкт-Петербург, 26 октября. Самый большой пассажирский авиалайнер в мире приземлился в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Впервые в петербургской воздушной гавани сел самолет Airbus А380 авиакомпании Emirates. По словам гендиректора управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Владимира Якушева, посадка флагманского борта Emirates — это историческое событие для «Пулково» и его сотрудников.Также он отметил, что Airbus А380 является одним из самых совершенных в техническом плане пассажирских лайнеров.

Якушев заметил, что после реконструкции петербургского аэропорта его инфраструктура, безусловно, позволяет принимать и обслуживать подобные лайнеры.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое