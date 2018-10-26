Крупнейший в мире лайнер впервые приземлился в «Пулково»

Санкт-Петербург, 26 октября. Самый большой пассажирский авиалайнер в мире приземлился в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Впервые в петербургской воздушной гавани сел самолет Airbus А380 авиакомпании Emirates. По словам гендиректора управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Владимира Якушева, посадка флагманского борта Emirates — это историческое событие для «Пулково» и его сотрудников.Также он отметил, что Airbus А380 является одним из самых совершенных в техническом плане пассажирских лайнеров.

Якушев заметил, что после реконструкции петербургского аэропорта его инфраструктура, безусловно, позволяет принимать и обслуживать подобные лайнеры.