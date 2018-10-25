Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололеде

Санкт-Петербург, 25 октября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают о том, что в пятницу на город обрушится снег с дождем. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

В пятницу, 26 октября, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем. В некоторых районах ожидается туман, также на дорогах образуется гололедица. Автомобилистов просят парковать машины вдали от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.

При движении на личном авто стоит соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.