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Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололеде

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Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололеде

Санкт-Петербург, 25 октября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают о том, что в пятницу на город обрушится снег с дождем. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

В пятницу, 26 октября, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем. В некоторых районах ожидается туман, также на дорогах образуется гололедица. Автомобилистов просят парковать машины вдали от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.

При движении на личном авто стоит соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Автор: Алексей Громов
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