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«Метрострой» отреагировал на требование рабочих погасить долги по зарплате

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«Метрострой» отреагировал на требование рабочих погасить долги по зарплате

Санкт-Петербург, 25 октября. Десятки сотрудников «Метростроя» пришли к офису компании с требованием выплатить зарплату.

В четверг, 25 октября, около 13.40 у входа в офис ОАО «Метрострой», который расположен на Загородном проспекте, появились строители петербургской подземки с требованием выплатить заработную плату.

Отметим, накануне работники из субподрядных организаций не вышли на работу как раз-таки из-за отсутствия выплат зарплат.

Встреча руководства компании с представителями ЗАО «Управление № 10 Метростроя», ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой» и с заместителем председателя КРТИ по вопросам развития метрополитена Михаилом Королевым прошла сегодня. В рамках встречи обсудили вопрос, связанный со сложившейся ситуацией.

Был составлен специальный график, согласно которому подрядные организации смогут погасить задолженность к концу текущего года.  Некоторые работники частично получили зарплату за август, до конца октября она будет выплачена в полном объеме, а к середине ноября будет погашена задолженность по зарплате за сентябрь.

Автор: Алексей Громов
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