Проблемы с ремонтом теплосетей привела к гибели людей в Петербурге — Никешин

Санкт-Петербург, 25 октября. Председатель комиссии по городскому хозяйству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Никешин прокомментировал ситуацию с ремонтом теплосетей в городе.

По мнению депутата петербургского ЗакСа Сергея Никешина, если не принять решений, то ситуация с износом теплосетей будет ухудшаться. К настоящему моменту их отремонтировать практически невозможно, так как они находятся в собственности частной компании, пишет «Петербургский дневник».

Никешин отметил, что частная компания хочет продать сети городу, в свою очередь, городские власти хотят взять их бесплатно. Такая ситуация продолжается уже в течение пяти лет.