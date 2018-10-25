Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Проблемы с ремонтом теплосетей привела к гибели людей в Петербурге — Никешин

63
0 Оставить комментарий

Проблемы с ремонтом теплосетей привела к гибели людей в Петербурге — Никешин

Санкт-Петербург, 25 октября. Председатель комиссии по городскому хозяйству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Никешин прокомментировал ситуацию с ремонтом теплосетей в городе.

По мнению депутата петербургского ЗакСа Сергея Никешина, если не принять решений, то ситуация с износом теплосетей будет ухудшаться. К настоящему моменту их отремонтировать практически невозможно, так как они находятся в собственности частной компании, пишет «Петербургский дневник».

Никешин отметил, что частная компания хочет продать сети городу, в свою очередь, городские власти хотят взять их бесплатно. Такая ситуация продолжается уже в течение пяти лет.

«Так как город хочет забрать сети, «ТГК-1» перестали их ремонтировать, ведь рано или поздно их придется отдать, и нет особенного смысла вкладывать деньги в ремонт. Эта неопределенность и привела к трагедии, в которой погибли два человека», — отметил Никешин. 

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое