Подросток в Петербурге избил мать в попытке вылечить ее от алкоголизма

Санкт-Петербург, 25 октября. Подросток в Санкт-Петербурге объяснил, почему избил свою мать. Об этом сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой​​​.

Инцидент произошел полтора месяца назад: 15-летний подросток избил мать и несколько дней не выпускал ее из дома. У женщины было сломано плечо, также медики диагностировали у нее многочисленные травмы и ушибы.

«Как он сам пояснил, он хотел избавить мать от алкогольной зависимости, от которой та страдает давно», — говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная. Весной подростка по заявлению матери поместили в социальную гостиницу, в начале учебного года женщина забрала мальчика домой.