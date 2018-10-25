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Подросток в Петербурге избил мать в попытке вылечить ее от алкоголизма

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Подросток в Петербурге избил мать в попытке вылечить ее от алкоголизма

Санкт-Петербург, 25 октября. Подросток в Санкт-Петербурге объяснил, почему избил свою мать. Об этом сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой​​​.

Инцидент произошел полтора месяца назад: 15-летний подросток избил мать и несколько дней не выпускал ее из дома. У женщины было сломано плечо, также медики диагностировали у нее многочисленные травмы и ушибы.

«Как он сам пояснил, он хотел избавить мать от алкогольной зависимости, от которой та страдает давно», — говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная. Весной подростка по заявлению матери поместили в социальную гостиницу, в начале учебного года женщина забрала мальчика домой.

«Но справиться с пагубной привычкой ей все же не удалось, за что подросток и наказал ее таким жестоким способом», — подчеркивается в сообщении.

Автор: Алексей Громов
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