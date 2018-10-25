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Петербург примет от Грозного огонь Универсиады-2019

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Петербург примет от Грозного огонь Универсиады-2019

Санкт-Петербург, 25 октября. Огонь всемирной Универсиады-2019 примет Санкт-Петербург в пятницу, 26 октября. Об этом рассказали в СПбГУ​​​.

Торжественная церемония передачи огня всемирной Универсиады состоится в пятницу, 26 октября, в период с 16.00 до 17.00. Мероприятие пройдет в интерактивной зоне Универсиады на Биржевой линии, 6. Соответствующую информацию озвучила проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.

Огонь Универсиады примет ректор СПбГУ Николай Кропачев, он же и станет первым факелоносцем этапа эстафеты, финальный отрезок останется за ректором университета имени Лесгафта Сергеем Бакулевым.

Отметим, в Грозном эстафета прошла 20 октября, а в Красноярске состоится в субботу, 27 октября. В Петербурге в торжественном мероприятии примут участие известные спортсмены Любовь Егорова, Дмитрий Васильев, Юрий Кашкаров и олимпийские чемпионы Илья Авербух, Мария Петрова, Алексей Тихонов.

Автор: Алексей Громов
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