Петербургским автомобилистам советуют сменить резину
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Санкт-Петербург, 25 октября. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов посоветовал автомобилистам менять резину с летней на зимнюю. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Гололед образуется на дорогах после заморозков, поэтому автомобилистам советуют сменить резину или пересесть на общественный транспорт, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».
Главный синоптик города отметил, что мороз и снег заставляют птиц активно мигрировать, а автомобилистам необходимо «переобуваться».
«Прогноз на выходные очень сложный. Мокрый снег, снег. В ночные часы постоянно отрицательные температуры. По югу области образование снежного покрова», — отметил Колесов.