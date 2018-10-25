Петербургским автомобилистам советуют сменить резину

Санкт-Петербург, 25 октября. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов посоветовал автомобилистам менять резину с летней на зимнюю. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гололед образуется на дорогах после заморозков, поэтому автомобилистам советуют сменить резину или пересесть на общественный транспорт, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Главный синоптик города отметил, что мороз и снег заставляют птиц активно мигрировать, а автомобилистам необходимо «переобуваться».