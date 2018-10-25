Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на Таллинском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после смертельного ДТП на Таллинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба СК России по городу.

Напомним, страшная авария случилась в ночь на 24 октября на Таллинском шоссе: 29-летний мужчина за рулем Toyota выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. Смертельные травмы получили водитель и двое пассажиров во второй иномарке. Водителя Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».