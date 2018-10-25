Голкипер «Бордо» считает удачей отсутствие в «Зените» Кокорина

Санкт-Петербург, 25 октября. Голкипер «Бордо» Бенуа Костиль считает удачей для команды отсутствие в «Зените» форварда Александра Кокорина.

Петербургский «Зенит» является фаворитом группы и самым опасным соперником для «Бордо». По словам вратаря, сильными и талантливыми игроками в составе «Зенита» являются Дзюба, Паредес и Кокорин.

«К счастью для нас, не будет играть Александр Кокорин, он очень талантливый футболист», — цитирует Костиля «Р-Спорт».

Напомним, что матч «сине-бело-голубых» с французами состоится 25 октября в Санкт-Петербурге в рамках группового этапа Лиги Европы.