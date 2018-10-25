Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Голкипер «Бордо» считает удачей отсутствие в «Зените» Кокорина

42
0 Оставить комментарий

Голкипер «Бордо» считает удачей отсутствие в «Зените» Кокорина

Санкт-Петербург, 25 октября. Голкипер «Бордо» Бенуа Костиль считает удачей для команды отсутствие в «Зените» форварда Александра Кокорина.

Петербургский «Зенит» является фаворитом группы и самым опасным соперником для «Бордо». По словам вратаря, сильными и талантливыми игроками в составе «Зенита» являются Дзюба, Паредес и Кокорин.

«К счастью для нас, не будет играть Александр Кокорин, он очень талантливый футболист», — цитирует Костиля «Р-Спорт». 

Напомним, что матч «сине-бело-голубых» с французами состоится 25 октября в Санкт-Петербурге в рамках группового этапа Лиги Европы.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое