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Темнокожий мужчина в белом костюме ограбил продавщицу пивного магазина в Петербурге

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Темнокожий мужчина в белом костюме ограбил продавщицу пивного магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах нападения темнокожего мужчины на работницу магазина в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ФАН, сообщение о нападении в магазине на улице Заречная в Парголово поступило 25 октября около 00.45.

По предварительным данным, темнокожий высокий мужчина в белом спортивном костюме напал на продавщицу после отказа дать ему денег. Злоумышленник также отобрал у женщины телефон марки Xiaomi розового цвета.

Полиция задержала уроженцев Киргизии и Нигерии, в отношении них составлен административный протокол, выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор: Ксения Пудовкина
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