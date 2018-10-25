Ушедшую гулять с собакой пенсионерку нашли мертвой в Ломоносове

Санкт-Петербург, 25 октября. Пожилая жительница пригорода Санкт-Петербурга ушла на прогулку с собачкой и не вернулась, ее труп нашли спустя несколько дней.

Как стало известно ФАН, 21 октября около 13.00 в городе Ломоносов 80-летняя женщина ушла гулять с собакой по кличке Жучка и не вернулась. С соответствующим заявлением обратился в полицию ее супруг.

В среду, 24 октября, тело пропавшей пенсионерки обнаружили на улице по Транспортному переулку. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают точную причину смерти пенсионерки.