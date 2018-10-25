Мужчина со свастикой на теле бесследно пропал в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину со свастикой на теле, который бесследно пропал почти две недели назад.

В отделение правоохранительных органов обратилась 74-летняя женщина, которая сообщила о том, что с 12 октября ее 32-летний сын не выходит на связь и не появляется в доме на улице Невзоровой. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Рост пропавшего составляет 175-180 сантиметров, у него голубые глаза, лысый. На затылке и на животе у мужчины татуировки в виде свастики. Известно также, что он болеет гепатитом С, не лечится.