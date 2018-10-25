Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мужчина со свастикой на теле бесследно пропал в Петербурге

32
0 Оставить комментарий

Мужчина со свастикой на теле бесследно пропал в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину со свастикой на теле, который бесследно пропал почти две недели назад.

В отделение правоохранительных органов обратилась 74-летняя женщина, которая сообщила о том, что с 12 октября ее 32-летний сын не выходит на связь и не появляется в доме на улице Невзоровой. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Рост пропавшего составляет 175-180 сантиметров, у него голубые глаза, лысый.  На затылке и на животе у мужчины татуировки в виде свастики. Известно также, что он болеет гепатитом С, не лечится.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое