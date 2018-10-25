Педофил в Петербурге развращал школьниц в Сети, угрожая расправой

Санкт-Петербург, 25 октября. Неизвестный педофил в Петербурге под угрозой физической расправы склонял двух школьниц в социальной сети «ВКонтакте» присылать ему свои фотографии в обнаженном виде, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 24 октября в полицию обратилась женщина 1986 года рождения. Она рассказала, что в августе 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный мужчина пытался заставить ее несовершеннолетних дочерей 2005 и 2004 годов рождения выслать ему обнаженные снимки.

В случае отказа злоумышленник угрожал ученицам шестого класса физической расправой. Полиция ведет проверку и выясняет детали инцидента.

Ранее сообщалось, что педофил три года насиловал девочку в Петербурге. Жительница Петербурга обвинила 29-летнего мужчину в педофилии. По словам 35-летней женщины, малознакомый ей мужчина, находясь в квартире заявительницы, насиловал ее 9-летнюю дочь.