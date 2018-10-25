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Насильника задержали в Колпинском районе Петербурга

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Насильника задержали в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 октября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который изнасиловал женщину и девушку в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ФАН, около 04.00 у дома 94 по набережной реки Фонтанки, мужчина в автомобиле марки Opel изнасиловал 28-летнюю женщину.

Согласно данным за 19 октября, аналогичное преступление было совершено 18 октября в 06.30 в поселке Понтонный Колпинского района: была изнасилована 22-летняя девушка.

Подозреваемого задержали, в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело за совершение вышеуказанных преступлений.

 

Автор: Алексей Громов
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