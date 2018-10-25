Девятимесячного мальчика доставили на вертолете санавиации в петербургскую больницу

Санкт-Петербург, 25 октября. Девятимесячного малыша госпитализировали на вертолете санавиации из Ленобласти в Санкт-Петербург, сообщают в региональном МЧС.

Срочная помощь медиков понадобилась малышу из Приозерска в Ленинградской области. У него обнаружили желудочно-кишечное кровотечение. На место незамедлительно прибыл самолет санавиации с врачами на борту.

Девятимесячного мальчика в самые кратчайшие сроки доставили в областную больницу, где в настоящее время врачи оказывают ему профессиональную и квалифицированную помощь. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».