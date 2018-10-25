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Студентка ИТМО с подельником ограбили магазин Apple в Петербурге

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Студентка ИТМО с подельником ограбили магазин Apple в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Студентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) при помощи подельника украла шесть ноутбуков и восемь смартфонов фирмы Apple.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел накануне примерно в 4.30 по московскому времени, когда студентка первого курса 1997 года рождения вместе с помощником разбили стекло магазина re:Store, который специализируется на «яблочной» продукции, и похитили представленную там технику.

С места происшествия грабители скрылись, однако вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Все украденное было изъято, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Студентка ИТМО с подельником ограбили магазин Apple в Петербурге

Ранее стало известно, что антимонопольная служба Италии за замедление работы смартфонов оштрафовала корпорации Apple и Samsung на 15 миллионов евро. По данным Reuters, компании при помощи обновления программного обеспечения замедляли работу устройств, таким образом стимулируя граждан на покупку более новых моделей смартфонов.

 

Автор: Екатерина Кухарева
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