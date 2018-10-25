Студентка ИТМО с подельником ограбили магазин Apple в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Студентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) при помощи подельника украла шесть ноутбуков и восемь смартфонов фирмы Apple.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел накануне примерно в 4.30 по московскому времени, когда студентка первого курса 1997 года рождения вместе с помощником разбили стекло магазина re:Store, который специализируется на «яблочной» продукции, и похитили представленную там технику.

С места происшествия грабители скрылись, однако вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Все украденное было изъято, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что антимонопольная служба Италии за замедление работы смартфонов оштрафовала корпорации Apple и Samsung на 15 миллионов евро. По данным Reuters, компании при помощи обновления программного обеспечения замедляли работу устройств, таким образом стимулируя граждан на покупку более новых моделей смартфонов.