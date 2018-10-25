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Восьмиклассница ушла в школу и не вернулась в Адмиралтейском районе Петербурга

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Восьмиклассница ушла в школу и не вернулась в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 октября. В Петербурге разыскивают 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома и пропала без вести.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери обратилась ее мать, которая работает программистом. Она сообщила, что 23 октября около 10.30 девочка ушла из дома в школу и не вернулась.

К настоящему моменту нет никакой информации о месторасположении восьмиклассницы. По словам матери, ранее дочь из дома не уходила.

Автор: Алексей Громов
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