Восьмиклассница ушла в школу и не вернулась в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 октября. В Петербурге разыскивают 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома и пропала без вести.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери обратилась ее мать, которая работает программистом. Она сообщила, что 23 октября около 10.30 девочка ушла из дома в школу и не вернулась.

К настоящему моменту нет никакой информации о месторасположении восьмиклассницы. По словам матери, ранее дочь из дома не уходила.